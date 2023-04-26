T1聯盟進入季後挑戰賽，例行賽排名第四的台啤英熊今天帶著1勝優勢來到台中太陽主場踢館，雙方實力有段差距，上半場台啤最多領先多達27分，然而太陽沒有認輸，甚至在第三節反超，最終在正規賽戰平，並且在鏖戰兩度延長賽之後，太陽138比130逆轉勝，保住晉級季後賽一線生機。

雙方例行賽共計交手6次，台啤取得5勝1敗的對戰優勢，尤其是3次客場交手全部獲勝，平均勝分8.1分，太陽唯一扳回顏面的場次是今年2月11日在台北天母球場，當時95比90險勝。兩隊6次對決也只有台啤2度得分破百，且都大贏超過15分。

台啤今天排出蔣淯安、周伯勳、李啟瑋三位本土，搭配塔壁和柯歐斯雙洋將的先發陣容，退無可退的太陽則由莫爾特里、萊斯、白薩、陳文宏與溫立煌的先發五人迎戰，可惜整體實力遠遜於台啤，光是上半場的投籃命中率僅39.53%(43投17中)，只有萊斯15分表現正常。

反觀台啤半場42投24中，包含8顆三分球，投籃命中率高達57.1%，兩分球投籃命中率更是來到66.7%，當家球星蔣淯安12分、6助攻，柯歐斯16分，塔壁9分、13籃板，替補的瓊斯也有11分，全線多點開花，打得主場球迷抬不起頭來。

帶著20分領先優勢進入下半場的台啤，攻勢依舊兇猛，太陽則是溫立煌扭傷右腳踝則損一名先發大將，沒想到這樣反而激起了太陽球員的鬥志，尤其是莫爾特里突然找到手感，單節狂砍14分，帶領球隊打出37比18的單節攻勢，將落後超過20分以上的劣勢瞬間追至1分差距，場上情勢急轉直下，也讓太陽看到逆轉契機。

太陽單節攻守俱佳，進攻上全面壓制台啤，防守上14籃板外加12助攻，失誤更是降至2次；台啤則是17投6中，命中率33.3%，還發生9次失誤與7次犯規，可說是潰不成軍。

戰線來到決勝節，太陽球員就像是吃了大力丸般卯起來打，蘇奕晉飆進三分球後成功超前，陳文宏追加中距離跳投，太陽反倒領先4分。從領先到落後的台啤差點變得不會打球，幸好蔣淯安的三分打再次挽救了球隊，台啤要回領先局面。

雙方進入短兵相接的激烈對抗，蔣淯安與朱憶宗連續兩顆三分球，台啤106比103領先，萊斯回敬三分打，太陽再次追平。朱億宗與柯歐斯皆2罰中1，蘇奕晉籃下得手，雙方平手。柯歐斯破網，萊斯切入上籃，110比110，李啟瑋兩罰全中，台啤領先2分，時間剩下53秒。

萊斯中距離跳投，太陽逼平比數，台啤就是英雄出現了，柯歐斯三分線外破網，剩下23.9秒，英熊握有絕對優勢，然而萊斯三分線外出手造成犯規，3罰全中，兩隊又平手了，時間剩下9.83秒，台啤最後一擊失手，正規賽戰成115平手。

延長賽太陽替補建功，蘇奕晉與盧冠軒先後得手，萊斯三分破網，太陽領先6分，台啤氣數已盡，萊斯繳出44分、12籃板、11助攻、6抄截的大三元全能漂亮數據，莫爾特里20分、11籃板，陳文宏22分、5助攻，蘇奕晉21分、11籃板，盧冠軒18分。