美國職籃季後賽第二輪率先出線的對戰組合為：西區例行賽排名第一的丹佛金塊碰上排名第四的鳳凰城太陽，金塊首輪以4:1輕取由附加賽取得季後賽資格的灰狼；太陽同樣只用5場就拿下兩大主力(里歐納德Kawhi Leonard和喬治Paul George)都受傷的悲情快艇，究竟這精彩的金塊、太陽系列賽會擦出甚麼火花呢？

太陽隊的進攻大多由陣中的布克(Devin Booker)和杜蘭特(Kevin Durant)輪流轟炸，例行賽分別可以為球隊貢獻27.8分以及26.0分，進入季後賽更是提升到了34.8分和27.8分，硬要挑毛病的話就是兩人攻擊模式大多集中在兩分球，遠距離的三分投射次數偏少，兩人季後賽場均只投進2.5以及1.8顆三分，這將會讓金塊在防守上跑動距離較少，並且更為緊縮不利於太陽爭搶籃板。

太陽本系列賽要面對的是號稱史上最全能的中鋒約基奇(Nikola Jokic)，約基奇囊括前兩個球季的例行賽MVP，本季用場均24.5分、11.8籃板以及9.8助攻的準大三元表現帶領金塊拿到例行賽第一，他能夠衝擊對手禁區又可以適時找到處於空檔的隊友，防守他於太陽中鋒艾頓(Deandre Ayton)來說極具挑戰，杜蘭特勢必得多花心思幫忙。

太陽在進攻的得分爆發力(OFFRTG平均每百回合得分122.5)聯盟第一，金塊則是在籃板能力以及三分投射方面略勝一籌，雙方戰力平分秋色，兩隊很有機會打好打滿直到系列賽第七戰，估計最終由具有主場優勢的金塊晉級機會稍大，畢竟金塊的本季主場(34勝7敗)勝率可是超過八成。