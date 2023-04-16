台南台鋼獵鷹16日在本季例行賽主場最終戰賽前，為球隊元年隊長「大元」龍弘元舉行退休儀式，昔日學生時期恩師、家人都到場給予祝福，在眾多台南球迷面前告別他10年的職業籃球舞台，接下來有望重返教職。

33歲龍弘元職籃起步從SBL台灣啤酒開始，在2015年於SBL第13季轉戰台灣銀行，2020年暫時高掛球鞋投入校園教職，因為T1聯盟成立，台鋼組成台鋼獵鷹，而身為府城弟子的他返鄉展開職籃第二春，以元年隊長的身份帶領隊友，也留下主場第一顆進球紀錄。

即便元年的獵鷹戰績較不理想，身為老大哥的他透露當時的心境，「我打球以來都不是位主力球員，多半扮演綠葉的角色，來到獵鷹也是，比較多的是傳承經驗，但也在年輕球員身上學到不少，有我在的練球時間就不會安靜，我常鼓勵他們多開口，一方面能拉近關係，氣氛也不會因輸球而低迷。」

在儀式上球團準備了祝福影片，影片最後則是龍弘元的媽媽，大元媽媽表示：「看你征戰過無數戰役，每個階段你都很努力付出，很開心你能夠在外地打拼多年後回到臺南，也回到家人身邊，接下來所有決定媽媽永遠支持。」龍弘元感性回應，「離家這麼久也是蠻愧疚沒辦法留時間陪伴家人，在籃球路上媽媽一直都很支持我每個決定，每一場比賽都準時看，也希望自己有能力後可以回饋給他們。」

最後，龍弘元致詞時說：「這一路下來要謝謝很多人，從我高中、大學在我叛逆時拉我一把的教練，感謝台鋼給我機會回歸球員身份並回饋家鄉，這一季的獵鷹改變很多，戰績越來越好也有更多進場的球迷，雖然即將從這裡退役，但會一直心繫著這支球隊，並在職涯下半場為籃球做更多貢獻。」