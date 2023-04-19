台灣運彩xT1聯盟高雄全家海神以例行賽第3種子挺進季後賽，19日宣布以「逆風作浪」季後賽口號與季後賽主視覺，要展現團隊努力不懈的韌性，持續整合、修正，邁向最終榮耀。

T1聯盟上季冠軍海神，本季面臨各隊補強、主力陣容大小傷勢考驗及陣容調整，除了「逆風作浪」季後賽口號，也高呼英文口號「Resilience」，靈感來自總教練喬伊斯平常激勵球員所運用的詞彙「Be Resilient」，勉勵球員在狀態低潮或球隊陷入困境時，如何針對球賽內容與自身做出調整與反擊，並傳達球隊在本季歷經各種挑戰之後，將調整好自己的節奏，強勢回歸。

視覺設計上，以主力球星「海瓏王」胡瓏貿手持三叉戟與隊徽大旗，召集球員、所有球迷一同為榮耀奮戰到底，並在遠方綠燈塔的守護之下，即便處於逆風情勢，仍將再次於攻守兩端掀起巨浪，為高雄贏得第二座榮耀。

海神隊季後賽門票4月21日上午10點到下午3點開放季票會員優先購買，4月21日下午4點到25日晚間23點59開放季後賽商品套票販售，4月21 日下午4點全面開賣季後賽主場門票、商品套票。