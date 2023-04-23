新北中信特攻23日於主場背靠背迎戰來訪的台中太陽，在雙方主力為季後賽調整休兵的狀況下，中信特攻仍祭出強悍壓迫防守，團隊輪番上陣也送出27次助攻，為本場比賽奠定勝基。而面對特攻全員得分多點開花下，太陽也無反撲之力，終場特攻95比79拿下勝利，也創下本季主場15勝0敗的不敗紀錄。

首節開始，面對太陽主力得分手洋將萊斯（Rayvonte Rice）休兵的情況下，中信特攻就啟動多人輪替上陣，讓平時上場時間有限的球員，能夠透過本場比賽調整，也為團隊增添季後賽可用之兵。而今天碰上特攻後衛群輪番上陣，不斷施壓防守下，一度落後到雙位數的太陽，在第二節也趁著特攻出現亂流，將分數追近至50比44進入下半場。

雙方易籃後，中信特攻在第三節靠著阿巴西單節9分，以及魏嘉豪單節100%三分球命中率，幫助球隊一度將比分拉開至15分差，成功奠定勝基。比賽進入決勝節後，隨著特攻多點開花全員得分的好表現，太陽也無力翻轉比賽，終場特攻就以95比79收下勝利。

中信特攻總教練李逸驊表示，「今年賽季團隊的勝率非常高，要歸功於年輕球員的快速成長，以及洋將對團隊的無私付出。我們也要將例行賽好的成績，延續到季後賽拿下冠軍。」

特攻「袋鼠」魏嘉豪今天繳出11分、4籃板、5助攻以及4抄截，用積極的防守態度，幫助球隊在第三節打出一波流攻勢奠定勝基，魏嘉豪表示，「知道今天要締造主場紀錄，自己也特別從防守做起。今年賽季團隊能有好的成績，關鍵在教練團、陣中的學長以及外籍球員對於我們年輕球員的耐心指導，我們也要乘著好的氣勢，為季後賽努力。」

特攻老將李學林今天先發拿下2分、5籃板、5助攻以及2抄截，李學林表示，「身體強度仍保持非常好，自己狀態也比去年好很多，團隊面對季後賽就是從零開始，今年大家的正能量也反映在成績上，我們要持續保持，直到拿下總冠軍。」