克里斯普瑞特因星爵的角色曾獲選全球性感男人。（漫威提供）

克里斯普瑞特稱《星際異攻隊3》上映後，所有演員將展開全新人生章節。（漫威提供）

克里斯普瑞特帶領著《星際星攻隊》的宇宙守衛者走過十個年頭，他也因這部漫威電影成為揚名立萬的國際巨星，如今大部份的原始成員隨著《星際異攻隊3》走向最後命運，「星爵」克里斯普瑞特也有諸多感觸，他手上甚至有一本小本本，記錄著這十年恩怨情仇。

2014年，漫威推出《星際異攻隊》時，曾被部份美國媒體預測該片將成為漫威第一部失敗作品，畢竟《鋼鐵人》《美國隊長》《復仇者聯盟》大獲成功，而且《星際異攻隊》當時並沒有亮眼的卡司陣容。沒想到電影上映後，全球締造了7.72億美金（約台幣240億）的票房，第二集票房甚至高達8.63億（約台幣263億）。

克里斯普瑞特說：「我不是一個愛記仇的人，但我的筆記文件中恰好有幾份第一部電影開始就保存至今的新聞剪報，當時很多人都預測這會是一部失敗的作品，我們因此對前途感到不安…，當然這些最後都沒有實現，這表示我們克服了很多困難才達到現在的位置。」

克里斯普瑞特也因為星爵這個角色，被選為「全球性感男星」，還接下無數叫好叫座的電影，對此，他有著無限感激，他感謝導演詹姆斯岡恩、漫威總裁凱文費吉給了他踏入漫威宇宙的機會，也讓他與其他合作的演員成為好夥伴。不過比起他在片中愛慕的葛摩菈，克里斯普瑞特跟扮演德克斯毀滅者的戴夫巴帝斯塔更是培養了堅固的革命情感。

戴夫巴帝斯塔透露，《星際異攻隊3》殺青當天，包括詹姆斯岡恩和演員都淚流滿面，對即將離開的夥伴更是依依不捨。提起這位一起遨遊星際的朋友，克里斯普瑞特搞笑說：「他在片場一直都化著灰紅的妝，所以他卸妝之後，我差點認不出來他。我們一起歷經電影拍攝、發布會、首映禮，已經有了良好的默契，即使未來我們可能不會合作，並不意味友情的結束。」普瑞特回憶，他和戴夫巴帝斯塔第一次在試鏡時對戲，就對他的溫柔、幽默和奉獻的心印象深刻，「從他走進來那刻起，我就知道沒有人比他更適合扮演德克斯這個角色。」

十年的星爵生涯，普瑞特稱自己就像角色一樣跟著成長、學著愛更多的人，面對即將結束的異攻隊，他說：「這是不可思議的十年，就有點像是高中畢業，有的同學要上大學、有的要離開，但大家都準備進入新的階段，開啟新的人生篇章，這很讓人興奮，同時也令人傷感」。

《星際異攻隊3》劇情敘述星爵彼得奎爾因失去葛摩菈而傷心，但他和德克斯、格魯特、火箭、涅布拉、螳螂女必須聯手保衛失去復仇者聯盟的宇宙，於此同時，火箭悲慘的過去逐漸被掘出來，神秘的敵人再度虎視眈眈，星爵必須再次團結異攻隊，搶救火箭也拯救大家。將在5月3日搶先全美在台上映。