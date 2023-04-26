台灣運彩X T1聯盟2022-23賽季例行賽結束，聯盟年度數據獎項經確認資格後，也於26日公告獲獎球員，桃園永豐雲豹3名洋將艾夫伯（Michael Efevberha）、霍華德（Dwight Howard）與戴維斯（Deyonta Davis），分別榮登年度得分王、年度籃板王與年度阻攻王，新北中信特攻的「後場魔術師」林韋翰則包辦摩曼頓年度助攻王與年度抄截王兩項大獎。

新北中信特攻後場魔術師林韋翰上季季中從CBA轉戰T1聯盟，無緣爭奪年度數據獎項，本季雖受膝傷困擾，出賽時間不穩定，但上場後奮戰精神十足，也傳出不少精彩好球，本季正式成為聯盟首位於正規時間達成大三元的本土球員，於SBL、CBA、T1三聯盟都留下過大三元數據的成績，締造難以超越的紀錄。

4月22日特攻迎戰台南台鋼獵鷹一戰，林韋翰登錄後達成年度數據獎項出賽至少18場門檻，該役他傳出13次助攻、完成5抄截，兩項數據大進補，也成功擠下高雄全家海神布鋭克曼與台灣啤酒英熊大勝兩名外援，最後以平均每場10.0次助攻與2.89次抄截，榮膺摩曼頓年度助攻王與年度抄截王，成為本季年度數據獎項的最大贏家。

雲豹隊超人霍華德本季加盟T1聯盟，出賽20場賽共有19次「雙十」演出，本季平均每場抓下16.2顆籃板，也超越聯盟元年籃板王阿提諾（William Artino）的15.7籃板，順利將年度籃板王收進口袋。至於雲豹兩朝元老「DD」戴維斯，本季例行賽去年11月27日對戰太陽個人豪砍22分、22籃板、9阻攻準大三元，單場9次阻攻更打破聯盟最高紀錄，最終戴維斯本季平均每場2.2次阻攻，繼續蟬聯T1聯盟年度阻攻王。