大谷翔平(左)盜壘失敗遭牽制出局。（美聯社）

釀酒人在3連戰最後一場遭遇天使投手全力壓制，同時大谷翔平繳出本季第7轟，助隊以3比0戰勝釀酒人，躲開系列賽橫掃。大谷翔平這一轟打得相當高，在空中飛行6.98秒才砸在中外野的上層護欄，這是本季飛最久的全壘打，也是2015年聯盟開始統計以來的天使新紀錄。

天使總教練內文（Phil Nevin）稱讚大谷說：「我一直在等那球砸到計分板上面，這種球我不常見，他很特別，每天都能給我們驚喜。」大谷這顆全壘打的擊球初速達到114.3英里（時速184公里），飛行413呎。

2局上，天使隊傑克藍（Jake Lamb）轟出372呎的陽春炮，擊球初速只有97.5英里，剛好足夠飛過右外野圍牆。3局上大谷這一轟就非常猛了，他抓住第一顆切球就全力出棒，這是仰角39度的高射炮，停在空中很久才掉下來。

大谷6局上獲得四壞保送，試圖盜二壘，但是他前一戰單場雙盜，釀酒人早就防著他了。果然中繼右投考辛斯（Jake Cousins）轉身傳一壘就逮個正著，將大谷牽制出局。7局上，天使瑞吉福（Luis Rengifo）安打再添1分。

立下大功的是天使先發左投蘇亞雷斯（José Suarez），5局僅被敲2安，有3次四壞保送，後面4位牛棚投手各撐1局，合力完封釀酒人。總教練內文表示大谷在開轟之前發生很搞笑的事，但是內文沒有透露細節。