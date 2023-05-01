今(1)日為年度五一勞動節，五一行動聯盟今日恢復過往五一勞動節遊行，並以「8年全執政、勞工算總帳」為本次遊行主軸。聯盟指出，中央完全執政的民進黨繳出一張令勞工失望透頂的成績單，低薪、高工時，以及收割第一線防疫成果等，讓台灣成為血淋淋的「過勞之島」。

面臨2024總統大選及立委選舉即將到來之際，今年全台各勞工團體上凱道「算總帳」，要求執政的民進黨正視7年諸多政策上的問題，本次遊行4大訴求包含「勞工要加薪、國假要恢復」「青年要希望、老年要尊嚴」「非典要保障、醫護要勞權」「工會要有力、3權要完整」等。

全國產業總工會理事長、五一大遊行總領隊江健興表示，低薪部分，蔡英文總統曾表示，希望在任內達成基本工資3萬元的目標，但已經幾乎確定任內無法實現。

另外，曾競選6大政見的訂定「最低工資法」，過去7年也只聞樓梯響。更嚴重的是，光是提高基本工資這一措施，根本不足帶動整體勞工加薪，台灣營業盈餘占GDP比例每年遞增，反觀受僱人員報酬GDP佔比上，2021年降至43.03％，顯示台灣經濟成長果實未能讓基層勞工共享。

雲林縣產業總工會理事長、五一大遊行總指揮林永澤表示，台灣工時全球第5高，雖然蔡政府執政以來共調薪28％，但根本跟不上物價的飆漲，加上蔡政府第一任期就砍了勞工7天假，這些都一再體現台灣勞工過勞的情形。

五一聯盟也說，政府長年濫用警消人力卻不補足，疫情期間要求醫警消人員配合國家防疫犧牲家庭，至今仍領不到防疫補助與補償，加上對全體軍公教調薪過程黑箱、技工工友薪俸逾30年未調整、警消加班費限額領取、台鐵公司化羞辱性調薪留才等，一再顯現政府所謂「感謝第一線付出」是鱷魚的眼淚，是最大的「慣老闆」。