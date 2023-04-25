LEBRON JAMES TIES IT IN THE FINAL MOMENTS.



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湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）25日兩度在終場前有英雄演出，他先在正規賽最後一擊挑籃扳平比分，後來又在延長賽放進關鍵一擊，終場117比111擊敗灰熊，3負1負聽牌。詹姆斯22分、20籃板、7助攻，成為2004年以來，首位在季後賽達成「雙廿」的湖人球員，前一位是傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

灰熊前鋒傑克生（Jaren Jackson Jr.）末節最後關頭火鍋連發，剩餘10秒時蓋掉了湖人前鋒八村壘的灌籃，灰熊莫蘭特（Ja Morant）助攻給班恩（Desmond Bane）投進超前的兩分。湖人叫了長暫停，詹姆斯在剩餘6.1秒持球切入中路，高打板挑籃得手，時間剩餘0.8秒，雙方104比104平手！

詹姆斯的英雄之夜尚未結束，延長賽最後37秒，湖人領先3分，詹姆斯左路衝入投籃，在被犯規的情況下投進打板球，113比108！詹姆斯當場大吼捶打胸膛慶祝。雖然加罰沒有投進，但是灰熊莫蘭特接下來三分外線失手，提前宣告湖人的勝利。

LEBRON JAMES IS IN #PLAYOFFMODE



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兩隊在互相嚴防之下命中率都很低，湖人43.6%，灰熊僅39.6%。湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）勇砍全隊最高23分，詹姆斯外線7投1中，危急時刻皆以切入得手，八村壘屢投不進只得7分，安東尼戴維斯（Anthony Davis）投13僅中4，拿下12分11籃板4阻攻。

灰熊傑克生猛打了5個火鍋，另有14分14籃板，莫蘭特19分，但是投24僅中8。班恩29投13中，轟下全場最高36分，但是外線只有12投3中。