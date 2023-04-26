丹佛金塊26日在主場進行關門戰，遭遇灰狼頑強抵抗，雙方前三節打完77比77平手。金塊數度超前但都無法將比數拉開，直到最後讀秒階段，當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）在禁區連投帶罰搶得優勢，終場以112比109險勝。金塊4勝1負晉級西區準決賽，將碰上太陽與快艇的勝方。

終場前5分多鐘，灰狼唐斯（Karl-Anthony Towns）連續兩次犯規與失誤，讓金塊約基奇、戈登（Nikola Jokic）連罰4分。灰狼苦追了兩分鐘剩下1分差，又被金塊波特（Michael Porter Jr.）命中三分外線，唐斯這段時間兩次三分出手未進。

剩餘兩分多鐘時，灰狼亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）命中外線，愛德華茲（Anthony Edwards）切入得手，兩隊在最後1分半鐘打到104比104平手。兩屆MVP得主約基奇此時接管比賽，自己投籃未進又補籃得手，讀秒階段再以勾射小帳加一，拉開到5分差距。灰狼康利（Mike Conley）緊接著飆進三分外線，但是犯規戰術拖延到最後仍是翻盤失敗。

灰狼大手筆交易換來戈貝爾（Rudy Gobert），但他本季戰力下滑，導致灰狼戰績不理想。戈貝爾此戰攻下16分15籃板，最後10多秒6犯畢業。唐斯26分11籃板，最後也是打到6犯離場。愛德華茲29分，他最後兩秒負責壓哨球未能投進。

金塊約基奇28分17籃板12助攻「大三元」，包括驚人的9個進攻籃板。賈瑪莫瑞（Jamal Murray）外線9投5中，轟下全場最高35分。