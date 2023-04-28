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Watch Ant after the shot pic.twitter.com/02ertQCC8I — Bleacher Report (@BleacherReport) April 26, 2023

在26日灰狼109比112飲恨輸球，確定以1勝4敗遭到金塊淘汰出局賽後驚傳，灰狼明星前鋒愛德華茲離場時刻意搬動場邊座椅砸到兩名丹佛主場女性工作人員，造成兩人輕微受傷且對愛德華茲提出三級襲擊罪控訴，但愛德華茲的律師史坦伯格28日批評，丹佛警方起訴愛德華茲簡直莫名其妙！

「當比賽結束同時，愛德華茲打算從球場離開卻被一張場邊椅子堵住去路，他只是把椅子搬開，放到三步遠位置，」史坦伯格表示，「整個事件的影片證明愛德華茲沒有對著任何人摔椅子，當然更沒打算傷害任何人，我將替自己的客戶全力辯護。」

事實上史坦伯格的說法，確實從影片慢動作當中可以得到驗證，愛德華茲一邊跑動一邊離場，只是很快把椅子移開就繼續快速離場，沒想到那樣的「小」動作，卻被兩名女性工作人員指控他企圖拿椅子傷人，丹佛警方也受理展開調查，愛德華茲可說受到無妄之災。

愛德華茲當時確實內心相當苦悶，才會在比賽一結束連跟對方握手都沒有就直接走人，他在今年季後賽首輪場均31.6分、5.2助攻、5.0籃板、1.8抄截與2.0火鍋，表現已經算是相當驚人，可惜他的灰狼隊友並不爭氣，尤其是「雙塔」戈貝爾與唐斯。