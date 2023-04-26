Bruh 1 thing Unc Shannon sharpe gonna do is get hype when Lebron James scores 🤣🔥



🎥:Hollywood_Mugler/IG pic.twitter.com/gjcy3gWiVj — Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) April 25, 2023

湖人G4擒下灰熊聽牌之後，主將詹姆斯（LeBron James）的好友名人堂球星沙普（Shannon Sharpe）就在現場觀戰，詹姆斯終場前投進關鍵一擊，沙普簡直樂瘋了。隔天沙普在FOX體育節目稱讚：「我給他一個A，他當晚的命中率並不出色，但是其他部分都做得很好。」詹姆斯18投8中（外線7投1中），攻下22分、20籃板、7助攻、2阻攻。

灰熊布魯克斯（Dillon Brooks）負責看管詹姆斯，曾經因此在例行賽與場邊觀戰的沙普爆發衝突，當時沙普嗆聲布魯克斯「個子太小看不住詹姆斯」。

季後賽兩軍狹路相逢，布魯克斯G3賽後說：「詹姆斯是個傳奇人物，但我不尊敬他，他老了，除非他拿到40。」

TNT球評俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）立即在G4之後借題發揮：「布魯克斯說詹姆斯要有40才會贏得他尊敬，20+20就是40了。」詹姆斯的關鍵一擊就是當著布魯克斯面前投進的。

賽後返回休息室，詹姆斯仍然未平復興奮的情緒，隊友再度以山羊叫聲（GOAT）來迎接他。

此戰被評價為詹姆斯生涯最精彩的季後賽之一，不過當晚讓湖人存活到最後關頭的並非詹姆斯，而是在末節連砍3顆三分球的羅素（D'Angelo Russell）。羅素外線8投3中，命中的那3球來的正是時候，因為兩隊命中率都很低（灰熊外線21.4%，湖人外線27.8%），這3球可謂價值連城。