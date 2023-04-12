面對雙塔遭拆解的灰狼，湖人在關鍵附加賽中仍打得相當辛苦，一度落後多達15分，第4節湖人展開反撲，讀秒階段一度靠著薛洛德（Dennis Schroder）終場三分命中取得超前，不料卻遭灰狼回敬3罰帶進延長賽，但好事多磨，湖人仍拿出堅硬的防守，只讓灰狼拿下4分，最終以108比102實現逆轉，奪下西區第7種子席位，也是湖人時隔2年再闖季後賽，首輪將與灰熊決一勝負。

灰狼巨塔戈貝爾（Rudy Gobert）日前在板凳區動手推了隊友凱爾安德生（Kyle Anderson）一把，遭到球團禁賽一場，附加賽無法登場，這也讓湖人禁區好手有了表現機會，安東尼戴維斯（Anthony Davis）和替補上陣的八村壘合拿13分，灰狼明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）打滿整節得到9分，帶領球隊以28比22暫時領先。

次節灰狼連得7分，將領先擴大到雙位數差距，湖人反擊來得很快，靠著詹姆斯（LeBron James）上籃將比分反超，只是灰狼再掀起一陣猛攻，湖人在次節最後2分鐘沒有得分，以49比60進入中場休息，唐斯半場狂拿17分，康利（Mike Conley）也有11分進帳。

第3節湖人多半處在雙位數落後狀態，詹姆斯單節拿下10分，湖人仍以79比86處劣勢，末節洛城軍力挽狂瀾，剩下最後2分鐘時，詹姆斯再次跳出來扮演關鍵角色，貢獻追平3分彈幫助球隊追平灰狼，兩隊以95比95進入讀秒，湖人握有球權由詹姆斯主導攻勢，先以招牌坦克切深入禁區，再找到埋伏在三分線外的薛洛德，獲得大空檔的薛洛德沒有讓詹皇失望，終場前1.4秒三分命中，取得98比95超前。

灰狼最後一擊找到遠角康利，安東尼戴維斯試圖封阻時不慎犯規，讓康利3罰全中將比賽拖進延長賽。功虧一簣的湖人沒有消沉太久，八村壘、薛洛德接連取分，拉開6分差距，整場像是失了魂的愛德華茲（Anthony Edwards）連得4分，幫助灰狼剩下19秒時追至3分差，保持可追擊的範圍，湖人此時似乎慌了手腳，發邊線球遭到康利抄截，只可惜普林斯（Taurean Prince）三分球未能命中，湖人驚滔駭浪中以108比102取勝。詹姆斯出賽45分鐘，拿下全場最高30分，外帶10籃板、6助攻，安東尼戴維斯也有24分、15籃板貢獻。