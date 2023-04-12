Presumably the source of LeBron's analytics... via @mcten in the Lakers' locker room https://t.co/9aCB5O8rqf pic.twitter.com/LXQxFQLVCX — Cooper Halpern (@CooperHalpern) April 12, 2023

湖人在附加賽驚險擊退灰狼，搶下第7種子席位進軍季後賽，他們休息室的白板上寫著：「2勝10負，0.3%季後賽機率。」這是因為湖人開季吞了5連敗，2連勝之後立即又是5連敗，被外界徹底看衰只有0.3%機率晉級季後賽。

主將詹姆斯（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）因此在晉級之後重提這個數字，雖然不知當初是誰分析的機率，但是湖人成功地把它轉化為動力，例行賽最後打到43勝39負，季末還一度有機會搶下老六。

戴維斯說：「這是我們贏來的，我們本就該晉級，確實我們以2勝10負開季，那些專業分析說我們只有0.3%機率打進季後賽，我們擊敗了這個機率。」

"AD had a brainfart and messed his game-winner up."



LeBron James blamed Anthony Davis for sending the game to overtime, nullifying Dennis Schroder's regulation go-ahead bucket 😅pic.twitter.com/IqPgW3dCax — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 12, 2023

湖人的運氣也相當好，灰狼主力中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在例行賽最後一戰失控打人，灰狼決定不護短給他禁賽1場，灰狼因此未能拿出全力。

正規賽結束前，灰狼康利（Mike Conley）要投最後一擊，安東尼戴維斯衝過去封阻不慎犯規，康利3罰俱中將比賽拖入延長，湖人險些翻船。賽後詹姆斯指著戴維斯，笑著對記者說：「很不幸AD最後忽然腦殘，毀了薛洛德（Dennis Schroder）的致勝一擊。」戴維斯也跑過來笑說：「我已經道道過歉了，我真的道歉了。」