DILLON BROOKS FROM DEEP.



Grizzlies lead by 11 late on TNT ‼️#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/qmtDhwKmwW — NBA (@NBA) April 20, 2023

湖人20日沒有抓住灰熊主控莫蘭特手傷缺陣的優勢，反讓灰熊靠著提爾曼貢獻22分、13籃板，傑倫傑克生也拿18分、9籃板及3火鍋，最後以比103比93力挫湖人，把季後賽首輪戰績扳成1比1平手，雙方G3將於23日前往洛杉磯進行，屆時湖人有著非贏不可壓力。

儘管灰熊主控莫蘭特缺陣，灰熊上半場仍靠貝恩、提爾曼、肯納德等人火力，一路取得領先優勢，甚至最多領先16分，上半場打完，灰熊59比44領先，湖人落後主因在於安東尼戴維斯半場投9中1、只拿6分，他在上半場先被傑倫傑克生踩到扭傷左踝，跳球又被泰厄斯瓊斯打臉造成右眼腫脹。

提爾曼第三節開始連拿7分，幫助灰熊擴大領先到20分，幸好詹姆斯挺身而出帶出17比3猛攻，湖人轉眼追成63比69，不過灰狼也靠傑倫傑克生、肯納德兩人火力重新擴大領先到雙位數，迪昂布魯克斯最後1分23秒投進三分球，灰熊取得11分領先，也順利拖完剩餘時間獲勝。

灰熊先發五人得分全都上雙，除了提爾曼與傑倫傑克生，貝恩也拿17分，肯納德13分，迪昂布魯克斯12分，頂替莫蘭特先發的泰厄斯瓊斯10分、8助攻與6籃板；湖人以詹姆斯28分最高，八村壘也拿20分，安東尼戴維斯13分、8籃板及5火鍋，羅素投11中2、僅拿5分。