ESPN Sources with @Ramonashelburne: An MRI revealed Sixers star Joel Embiid suffered a sprained right knee and will miss Game 4 vs. Brooklyn on Saturday. There’s optimism he could be ready to return as soon as early next week. pic.twitter.com/Btwm3ls8Vh — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 22, 2023

還在開心恩比德、哈登陣中兩大主力躲過禁賽命運的七六人，隨即迎來噩耗！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基22日搶先爆料，恩比德經過核磁共振(MRI)檢查後，確定右膝出現扭傷，將會缺席23日七六人與籃網G4，不過七六人樂觀相信恩比德下周就可傷癒歸隊。

恩比德在G3開打沒多久，就因遭到籃網中鋒克萊斯頓橫扣倒地，憤而直接出腳踢對方要害，被吹一級惡意犯規，哈登則是因為出拳打到歐奈爾的要害，直接被吹二級惡意犯規遭到驅逐出場，幸好聯盟重新審視回放影片，確定兩人無須加重任何處分。

不過恩比德卻在G3比賽當中出現右膝不適跡象，他仍咬牙打完整場比賽，且在最後8.8秒貢獻關鍵火鍋，幫助七六人成為今年季後賽搶先宣告聽牌的球隊，如今確定缺席G4，哈登勢必扛下更多攻守重擔，就看籃網這次能否抓住機會避免橫掃命運。

跟恩比德同樣遭逢右膝扭傷的快艇明星前鋒里歐納德，如今看來必須缺席更久時間，因為先前缺席G3的里歐納德，今天快艇官宣將會繼續缺席G4，也讓目前處於1勝2敗劣勢的快艇情況更加不利，太陽只要正常發揮，或有機會在G4提前宣告聽牌。