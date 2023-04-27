分別在自家主場守住勝利的國王和勇士，今（27）迎來關鍵天王山之戰，誰能搶下G5就能佔據有利優勢，勇士則率先打破主隊拿下比賽的定律，柯瑞（Stephen Curry）全場貢獻31分外帶8助攻，後場搭檔克雷湯普生（Klay Thompson）進帳25分，聯手帶領勇士突破國王主場，終場以123比116拿下3連勝，系列賽也以3勝2負領先。

原本出賽存疑的國王主控福克斯（De'Aaron Fox）帶傷拚搏，勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green）禁賽回來後，連續2場板凳出戰，首節勇士處於被動狀態，持續努力追擊國王，不料戰況在第2節發生變化，勇士抓住國王命中率驟減的機會，湯普生連飆3顆外線帶動球隊士氣，半場結束勇士取得4分領先。

勇士除了外線把握性高之外，禁區也獲得不少優勢，先發中鋒魯尼（Kevon Looney）全場狂抓22籃板、7記進攻籃板，根本無視國王油漆區，第三節雙方展開拉鋸，格林也加入得分行列，單節8分幫助勇士再次拉開差距，帶著領先9分優勢進入末節。

第4節國王發動激烈猛攻，幾度將比數追近1分差，只是處理關鍵球的能力，季後賽經驗豐富的勇士還是略勝一籌，最後4分鐘內打出12比6攻勢，沒有再給國王任何機會，終場勇士制伏國王奪下系列賽第3勝，下一站將回到最熟悉的主場大通銀行中心（Chase Center）。除了浪花兄弟外，格林替補出發也打出21分、7助攻數據，福克斯受到手傷影響，留下25投9中，拿下24分、9助攻及7籃板，沙波尼斯（Domantas Sabonis）21分、10籃板摘下雙十成績。