隋棠出席首映被發現臉掛彩。（粘耿豪攝）

六月的臉傷也還在修復中。（粘耿豪攝）

三立、TVBS新戲《親愛壞蛋》舉辦首映會。（粘耿豪攝）

隋棠、六月、項婕如、林暉閔、修杰楷等人出席《親愛壞蛋》首映會（粘耿豪攝）

禾浩辰、隋棠、六月、修杰楷出席《親愛壞蛋》首映會。（三立提供）

隋棠、温昇豪、六月、修杰楷、項婕如、禾浩辰、林暉閔、劉瑞琪、張寗等人主演的三立、TVBS《親愛壞蛋》，將於21日首播，隋棠19日帶傷出席首映會，右眼角綠色OK蹦特別醒目，她解釋是因為3天前拍戲時不小心被手銬打傷眼角，有小小外傷、流一點血，目前瘀青比較大；3個月前露營摔倒撞傷左眼角與顴骨、至今還在修復中的六月忍不住開玩笑自嘲：「我們兩個對稱了啦！」

隋棠表示，新戲有點動作戲，受傷是自己不小心， 受傷當下很痛但沒想太多，她苦笑說，在家讀劇本時小孩都會很好奇，自己也會告訴他們劇情大概是什麼，這次偏暴力一點，她前一晚跟小朋友演練時才特別解釋：「一切都是假的，受傷都是假的、絕對不會是真的！」因此隔天受傷回家還要特別解釋「真的是我自己很不小心才出事」，因為兒子Max很在意她受傷，加上她皮膚敏感，拍戲時綁繃帶上有矽膠，皮膚就會腫起來，Max每天回家都要檢查她的身體、腿和腰有沒有受傷，這幾天每天都會問她有沒有好一點。

六月也說，自己當時在露營區跌倒撞傷臉時，女兒全程目擊，因為當時很暗，亮哲、林佑星等朋友都沒看到，女兒還尖叫：「救救我媽媽！」林佑星聽到聲音才衝出來，一把她的臉捧起來就說「我們去醫院好不好，面積有點大」，且在她整個等待就醫過程女兒從頭到尾哭爆，林佑星事後跟她說「妳女兒哭到我都哭了」。

有3個小孩的隋棠飾演項婕如的媽媽，她直言劇中這樣的女兒真的讓媽媽操碎了心，很怕自己的小孩也像劇中女兒一樣什麼事都往心裡去不告訴媽媽、難過傷害都埋在心裡，不想把傷口給大人看，「所以我現在很積極希望自己的小孩信任我，什麼都告訴我！」有時關心女兒Lucy學校生活有沒有什麼事，想要多了解，她都會回答「沒有啊！」她感嘆表示只能接受，只要沒什麼太大危險性，不傷害到自己或別人都好。

六月劇中被兒子林暉閔討厭，被問及若遇到類似情況會怎麼處理，六月說有次她唸了女兒幾句，女兒一不開心，手邊正好是吸管跟飲料，就作勢拿起吸管要戳她，六月說，「當天她睡覺後，我一個人坐在客廳哭了1小時，我想說我這麼疼妳，妳怎麼會做這動作，隔天我跟她說我有點難過，有情緒可以用說的，不要動手，這樣會讓我覺得妳不愛我。」修杰楷聽了笑喊「標準情勒」，六月也承認，「我就是！」