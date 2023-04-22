勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green）因踩踏事件，遭聯盟禁賽一場，首輪G3只能作壁上觀，但尷尬的是，勇士反倒擊敗國王順利開胡，系列賽追成1比2落後，今（22）日格林也在個人Podcast上，首度談論自己的禁賽懲罰。

NBA官方給出的禁賽理由，表示格林的行為已經越界且有害，並且屢次犯錯。但格林感到相當不服，指出聯盟不該以外界給他貼上負面的標籤而將他禁賽，「我從來不曾想過，會因為7年前的惡意犯規而遭禁賽，也不清楚會因為那些對著我比中指、大喊你名字並說你很爛的人，我只是回應他們就被禁賽，我什麼都不了解。」

無法上場的格林仍心繫賽況，並稱讚勇士隊友們的精采表現，「我的兄弟打得很棒，他們挺身而出、迎接挑戰，看到這一點讓人難以相信，我希望每個人都能和我一樣享受這場比賽，但坦白來講，我不會說我真的喜歡這場比賽。」

格林的一舉一動勢必將受到聯盟密切關注，如果在接下來的季後賽中再度出現嚴重犯規行為，處罰肯定是逃不掉的，不過格林倒是毫不在意，「被禁賽只是我職業生涯的一項紀錄，從情感方面來看，這永遠不會影響我。不能加入戰局讓我很崩潰，因為我把兄弟們獨自留在場上，將他們推入絕境，無法參與其中真的讓我感到非常懊惱。」