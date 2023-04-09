財聯社報導，招商局港口董事總經理徐頌表示，深圳媽灣港、深西碼頭自3月份以來，碼頭空箱堆存量已在減少，港口作業量基本恢復到了正常情況。以深西港區來說，目前空箱堆存面積共有80萬平方公尺，占堆箱面積的30％。部分碼頭進閘重箱量可能還高出了去年的平均水準，3月份開始明顯回升。

據悉，深西碼頭的空箱水準高點在今年2月份，最高達到28萬標箱，此後空箱堆存量便逐步回落。徐頌表示，當前深西碼頭的空箱量約21萬標箱，和2月相比已下降約24％。該港區今年第一季完成輸送量283萬標箱，較去年同期增長1.7％。徐頌說，從空箱使用量在逐步恢復，也能從側面反映出外貿行情在逐步好轉。

徐頌還說，從集裝箱船靠泊情況看，今年第一季，深西港區集裝箱船靠泊艘次年增長16.4％，與2022年第四季相比增長1％。其中，媽灣港區今年第一季集裝箱船靠泊艘次年增長9.8％。場橋也沒閒著，媽灣港場橋總共62台，使用率超過95％。