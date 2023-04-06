危老重建容積獎勵自5月12日由4％降至2％，為鼓勵民眾主動提報又老又危房屋重建，嘉義市政府委託長榮大學成立危老重建輔導團，規畫一系列危老重建相關活動加以宣傳，目前全市已核准危老重建共40案，另有15案尚在輔導階段，市府都市發展處強調，危老重建容積獎勵逐年遞減，之後就會歸零，呼籲想辦的民眾快來申請。

嘉義市北鎮街這間老房子年久失修，原貌破爛不堪，申請危老改建計畫，現已改建成全新透天厝，是嘉義市第一件危老重建案。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市都市發展處都市更新科長吳垂楊說，危老重建是中央政策，除容積獎勵外，還有地價稅、房屋稅等稅賦減免，像地價稅重建期間全免，房屋稅減半最長可到12年，不過重建經費需由屋主自負，加上近年營建成本增加，40案中部分是建商提出，目前有幾個建案就是危老重建，有的規模動軋上百戶。

吳垂楊表示，初步統計嘉義市房屋一半以上超過30年，有些雖然屋齡久，但不見得有危險，所以民眾提出後就會請建築師或結構技師調查、給分，被認定「又老又危」才符合打掉重蓋的資格。

嘉市都市發展處長許懷群表示，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」於2017年5月10日公布施行，3年內申請時程獎勵為10％，且在2020年5月11日屆期，為增加誘因鼓勵民眾申請，2020年修法後，將時程獎勵延長至2025年5月11日，並以8％、6％、4％、2％、1％方式逐年遞減至完全歸零。

許懷群說，雖然時程獎勵遞減，但仍可申請規模獎勵補足，重建計畫範圍達200平方公尺者，即可取得規模獎勵2％，每增加100平方公尺，再給予0.5％的獎勵，因此，民眾亦可整合較大面積土地申請危老重建，達到規模獎勵與時程獎勵加總上限10％。

嘉義市北鎮街這間透天厝是嘉義市第一件危老重建案。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

為推廣危老重建，市府委託長榮大學成立危老重建輔導團，前往社區宣導，並規畫一系列危老重建相關活動，包含整合工作坊、社區說明會、研習課程等，今年上半年度陸續在磚磘里、福民里、新店里等里舉辦社區說明會。