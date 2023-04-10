高雄399月票27日上路。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄399月票27日上路。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄399月票27日上路。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市交通局長張淑娟呼籲，民眾多使用QRcode搭乘，既優惠又便利。（崔正綱攝）

高雄市區學生、通勤族期待的399通勤月票確定27日上路！高雄市交通局表示，399月票要在MeNGo平台購買，將於18日開放非會員於MeNGoAPP註冊、綁卡，27日起月票正式於APP平台、捷運車站等實體通路販售；呼籲民眾多使用APP開啟QRcode搭乘，既能省製卡費(100元)又便利，僅用手機就能搭遍市區公車、捷運、輕軌、渡輪等公共運輸，南高屏999月票待7月台鐵票證系統整合完畢上路。

行政院會通過「中央促進公共運輸使用方案」，高市府也規畫月票方案，交通局指出，MeNGo月票目前售價1250元，去年7月到8月推出的MeNGo 520紓困優惠方案民眾反應熱烈，銷售量成長136％，此次從1250元降價至399元，並納入公路客運及渡輪，大幅降低通勤族的通勤費用。

交通局指出，此次399月票分為實體、手機QRcode虛擬卡兩種，18日開放非MeNGo會員申請、綁卡，非會員的民眾可先至捷運車站等實體通路購買MeNGo實體卡以及開卡，再到APP申辦會員後進行綁卡，持有數位學生證的學生，則可使用原有學生證綁卡；或者27日在手機APP購買虛擬QRcode也可搭乘。

交通局指出，在2021年完成市區公車及所有公共運輸系統QR驗票機建置「出門僅需手機就能搭」，QR虛擬卡便利性佳，目前使用者持續增加，佔總MeNGo會員約6萬人中50％，約3萬人使用。

交通局呼籲，民眾多使用QRcode搭乘，以省去購卡及過卡的麻煩，並節省100元購卡費，既便宜又方便。

而先前購買1250元月票的民眾，擔心是否會買貴？交通局回應，會根據民眾持有月票計算殘值，給予相對應方案，避免民眾吃虧。而後續南高屏999月票則待7月台鐵票證系統整合完畢上路。

除此之外，交通局表示，使用MeNGo搭乘公共運輸可以計算減碳量，當減碳量達到6公噸，將可獲得1個月月票。