行政院今日下午舉行「溫暖及時－疫後特別預算啟動記者會」，由政務委員、代理發言人羅秉成主持。（黃婉婷攝）

立法院24日三讀通過攸關全民普發6000元的《疫後特別預算》，行政院今日下午舉行「溫暖及時－疫後特別預算啟動記者會」，交通部報告指出，北北基桃、中彰投苗、南高屏三大生活圈月票預計7月上線，販售通路包括捷運、台鐵車站及網路APP購買等，下半年將輔導其他生活圈的月票措施陸續上路。

交通部表示，目前已有20縣市規畫公共運輸通勤月票，北北基桃生活圈將推出單一月票，中彰投苗、南高屏生活圈將推動「都市內」及「跨城際」2種月票，當前正在確認營運規則確認、票證系統整合、驗票程式修改與驗測等，預計7月上路，販售通路包括捷運、台鐵車站及網路APP等，屆時交通部將印製有中央統一識別票證（卡），及舉辦行銷宣傳活動，鼓勵民眾購買月票多多搭乘公共運輸。

其他縣市部分，交通部說，因過往沒有月票推動經驗與基礎，所需作業時間較長，未來加以輔導協助，希望下半年能陸續上路，嘉惠更多通勤族群；另在鼓勵公共運輸觀光旅遊部分，則規畫台灣好行優化服務及觀光路廊在地有腳接駁服務將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。

為加速觀光產業復甦，交通部提出「加速擴大吸引國際觀光客方案」，5月起，自由行來台的國際旅客有機會獲得5000元消費金，共50萬份；在鼓勵國外組團社與國內接待旅行社合作攬客組團來台旅遊上，依照停留天數及團體人數，給予5000元到5萬元的獎助金，預計獎助9萬團，實施時間為今年5月至2025年12月。

另外，旅宿業長期存在缺工問題，為穩定接待國際旅客之旅宿業服務量能，交通部觀光局自今年4月至明年3月，針對旅宿業增僱房務及清潔等新進服務人員發給雇主獎助金，每人每月5000元，最長1年。

交通部表示，國內已於3月25日喜迎第100萬名來台國際旅客，不但提前達到百萬人次，也超越今年度第一季82萬人次的目標，相較去年整年度國際旅客總計89萬人次來台，今年短短84天內便已突破百萬人次，象徵國際旅客入境市場曙光已現。