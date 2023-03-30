花蓮縣吉安鄉是縣內人口唯一正成長的鄉鎮，但每年新生兒平均數卻無法突破600人，去年甚至跌破500人，鄉公所鼓勵家長「增產報國」，7月起將祭出每胎生育補助津貼1萬元，如加上縣府既有2萬元補助，吉安家長每生1胎可領3萬元，明起開放申請！

吉安鄉是花蓮第2大城市，優質的居住環境吸引許多外地民眾移居，人口持續增加，目前戶籍人數已逾8.3萬人，實際居住數更將近10萬人，卻與其他鄉鎮一樣面臨少子化與出生率銳減的問題；據吉安戶政事務所出生人口統計資料指出，吉安鄉近4年內新生兒人數逐年下降，2019年有586人，2020年523人，2021年510人，2022年首次跌破500人，只剩下497人。

鄉公所因應少子化趨勢及每年遞減的人口出生率，編列今年預算時特別納入600萬元，作為生育津貼補助，每胎補助1萬元，經獲鄉代會支持通過《花蓮縣吉安鄉生育津貼發放自治條例》，將在7月起正式上路，屆時再加上縣府原有的2萬元生育津貼，意即吉安家長每生1胎可領3萬元，雙胞胎6萬元。

鄉公所指出，只要是今年3月31日（含）後出生的新生兒，在鄉內完成出生登記或初設戶籍，且父母之一方持續設籍滿1年以上，明日起，可在出生之日起92天內，檢具相關文件包括申請人的身分證、印章、存摺影本，及全戶詳細記事的戶口名簿或戶籍謄本正本一份，至鄉公所提出申請，生育津貼將在7月陸續發放，如有疑問，可致電吉安鄉公所社會課（03）8523126，分機165、166洽詢。