發起抵制SHEIN的美國民間團體Shut Down SHEIN聲明指出，該運動由「志同道合的個人和團體」在背後推動，目的是教育相關美國政府官員及美國社會大眾，意識到「SHEIN可疑的反競爭做法」，包括逃避支付數十億美元美國關稅，而且其商業慣例不合乎道德。

據Shut Down SHEIN指出，SHEIN的政策是在用戶建立帳戶後，將其登記為個人進口商，藉此躲避關稅。只要SHEIN的訂單低於800美元，就不會觸發向美國海關暨邊境保護局（CBP）通報的規定。

於是SHEIN將價值數十億美元的商品輸往美國，由於每個帳戶持有人登記為個人進口商，SHEIN避免了只要是合法企業都必須支付的關稅。

Shut Down SHEIN並控訴，SHEIN與短影音社交平台TikTok有密切關聯，漠視美國法律與合乎道德的商業慣例。TikTok新加坡籍執行長周受資，上周才親赴美國國會遭民主共和兩黨議員拷問。

SHEIN否認指控，堅稱遵照美國相關法律規範營運，將堅決捍衛公司權益。

SHEIN也被南非政府盯上，據《華爾街日報》報導，南非當局3月中宣布對SHEIN展開調查，理由是接到當地紡織工會與產業協會的投訴，指SHEIN利用稅制漏洞，在南非取得不公平優勢。

SHEIN創立於2008年，鎖定年齡18歲到35歲的女性消費者為主要客群，走低價策略且主打快速多變的時尚風格，透過與TikTok結盟，迅速打入北美市場。但隨著跨境電商成長放緩，SHEIN擴張市場也開始減速。SHEIN在2021年與2022年的營收增幅，分別驟降到60％、52.8％。而受空運與生產成本增加衝擊，去年該公司獲利年減36％至7億美元。