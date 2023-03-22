政府普發6000元於今(22日)上午8時開放上網登記，領取方式包含直接入帳、造冊發放、登記入帳、ATM領現、郵局領現，現在詐騙集團猖獗，警方也提醒，正確網址只有一個，就是「6000.gov.tw」，針對近日網路瘋傳的「pro.6000.gov.tw」，數發部也指出，這是政府架設的全民普發現金廣宣網站，不是詐騙網址。

全民普發6000元目前規劃發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種，方便民眾領取。警方也向民眾呼籲，來源不明連結絕對不要點，同時政府也不會以簡訊或email通知民眾，開心領錢之餘，也要小心詐騙集團設下的陷阱。

財政部也提醒，本次普發現金正確官網為「https://6000.gov.tw」，並注意6000是數字「0」，不是英文字母「o」，且政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，另外在gov前面一定是「.」不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com。而對於近期網路上出現「pro.6000.gov.tw」的網站，和「6000.gov.tw」相當類似，根據查核單位《MyGoPen》實際致電負責網站架設的數位發展部後，數發部人員也指出，「pro.6000.gov.tw」是廣宣網站，是利用子網域設定的，因此也是官方網站，不是詐騙網站。

最後警方呼籲，用「登記入帳」方式領取時，於點擊網站前一定要再三注意網址的正確性，如遇可疑網站或訊息，應立即撥打165反詐騙專線，避免在開心領錢之前，就先遭詐騙集團盜騙個資。