南橫公路今年1月出現首家超商，日前裝設ATM，沿線居民都很開心，「不用下山領錢了」。（蔡旻妤攝）

台20線南橫公路附近居民以往領錢、存款都得耗費近半小時車程到山下，南橫公路今年1月出現首家超商，日前又裝設ATM，沿線利稻、霧鹿、下馬3個部落居民都很開心，「現在不用下山領錢了」，恰好也趕上能提領普發現金6000元；同時ATM具備提款和轉帳、存款功能，民眾迎接便利新生活。

利稻邱姓村民表示，有了超商真的很方便，許多物品可以寄到超商，也可以從超商寄出，加上現在還有ATM能領錢，這次政府普發6000元的現金，會嘗試從這台ATM來提領。

利稻村許多人不會操作ATM，只會使用簡單的提款，ATM可以存款、領錢、轉帳、繳費。村民說，過去這些都要下山做的事，現在可以在山上完成，大家要學習新生活，超商營業時間目前從上午5時營業到晚上10時，希望未來能改成24小時營業。

南橫公路1家餐廳老闆娘說，這家超商就在她家隔壁，「從來沒有想到能在家裡隔壁提領現金！」她說，以前都要抽空下山到海端街上領錢和存款，現在超級方便。

海端鄉縣議員張全馨嵐表示，南橫公路從最高點埡口到初來入口，長達58公里，沿線有利稻、霧鹿、下馬等3個村落，過去領錢、存錢都有花逾半個小時的車程到山下，現在有超商和ATM給村落帶來很大的方便，族人們都很開心。加上近期政府普發現金6000元，ATM裝設後可以讓村民更加便利，不用花好幾小時下山領現金。

南橫這台 ATM在3月25日開始使用，台東縣警察局關山分局霧鹿派出所近日也到部落加強反詐騙宣導。霧鹿所長胡松俊仁指出，目前詐騙盛行，許多手法都是透過ATM來轉帳，因此近日忙著宣導。他也指出，ATM有存款功能，村民可以善加利用，不用特地把現金再拿到山下存，降低風險。

超商今年1月開始營業，3月25日裝設ATM，受限於南橫公路管制問題，目前只從上午5時營業至晚上10時，ATM有提款、存款、轉帳、繳費等功能。