陳姓男子債務纏身，持螺絲起子搶超商得手4萬5000元後和朋友對賭，本金一下子來到6萬6000元，大賺2萬1000元同時也遭警方逮捕。高雄地院依強盜罪判陳男7年6月，可上訴。

2023年1月18日下午，陳男身穿黑色衣服、頭戴黑色安全帽，走進小港區某家超商，佯稱要買香菸，卻直接走進櫃台，持螺絲起子抵住女店員腰部、恐嚇她交出收銀檯的現金，女店員不敢抗拒，讓陳男搶走4萬5000元及1包香菸。

陳男逃逸後，女店員立刻報警，提供監視器畫面，也指證陳男逃逸的方向。陳男在行搶得手後，就拿著「戰利品」去和朋友賭博，大贏2萬1000元，還跑到鳳山區五甲二路某間電子遊藝場內藏匿。

警方掌握陳男行蹤，出動警力到場圍捕，陳男連作案時的穿著及工具都來不及更換及丟棄就被警方抓到，束手就逮，在他身上搜出6萬6000元。

員警好奇詢問陳男「錢怎麼變多了？」陳男說，他搶完超商後就去找朋友賭錢，一下子就多賺2萬多元，他本來想再去遊戲場延續好手氣，沒想到被警方破壞好事。

開庭時，陳男坦承當時因欠債無力償還才會搶超商，法官也發現，陳男過去曾有持刀強盜的前科，不知悔改，最後依攜帶兇器強盜罪判他7年6月，全案仍可上訴。