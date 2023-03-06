國民黨2024總統人選迄今仍態勢未明，民進黨則幾乎已定於一尊，由副總統賴清德出馬。民進黨新北市議員張錦豪近日明確表態，在汐止、南港交界處掛起「2024全力支持賴清德」看板，更在臉書貼文，推崇賴清德是唯一可以帶領台灣堅定民主，邁向國際的領袖。

張錦豪表示，賴清德出生地新北萬里區是他的選區，這面看板是他出資，在南投立委補選前就已掛好。賴主席出身貧困礦工家庭，靠著自己的努力當上醫生、立委、台南市長、行政院長和副總統。他常在金山、萬里學校畢業典禮跟同學說，你們的大學長賴清德就是靠自己努力當上副總統，每個人只要努力就有機會。

張錦豪說，民進黨在2018、2022選舉遭遇挫敗，讓民眾對黨喪失熱情，但他相信只要團結在一起就能贏。就像這次南投補選，不分你我不斷往前衝，在深藍鐵票區也能闖出一片天。

張錦豪認為，賴清德是唯一可以帶領台灣堅定民主，邁向國際的領袖。現在仍有不少人對執政團隊灰心，希望由他們這樣一點一滴的號召，能喚回基層民眾對民進黨重拾信心。