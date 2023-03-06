南投立委補選由民進黨提名的蔡培慧勝出，前立委沈富雄今天表示，一如往例，國民黨不知自己輸在哪裡？他點出林明溱敗選的三大主因。並警告藍營佔優勢的傳統選區一旦易手，從此政局丕變，新的角力就從開票之夜開始 ，「國民黨內部令人不齒的小渦流可以休矣！」

沈富雄認為，林明溱之敗是顏寬恆的再版，林明溱輸了！一如往例，國民黨不知自己輸在哪裡？「過度自信」云云的檢討，不算到位。幾天前，顏寬恆感到不祥，他可能嗅到即將敗選的霉味，因為他是過來人，可惜沒有人聽進他的警告。

林明溱為何敗選？沈富雄歸納大致有三個主因：一、社運型的女將擊敗傳統型的男人，一如林靜儀擊敗顏寬恆；二、選民討厭政治世家的父傳子，嚇得父子連袂聲明不選2024！這是空前荒唐的戰術！既然不選2024，為何選2023，任期不到一年的補選？這等於在自家城牆腳下挖了大洞；三、豪宅給選民的相對剝奪感。

他也向藍營提出警告，一向藍營佔優勢的傳統選區 一旦易手，從此政局丕變，新的角力就從開票之夜開始 ，國民黨內部令人不齒的小渦流可以休矣！