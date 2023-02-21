蔣萬安與二二八受難家屬曾英峰會面。（文化局提供）

蔣萬安會面二二八受難家屬廖繼斌會面。（文化局提供）

台北市長蔣萬安21日在文化局長蔡詩萍陪同下，前往台北二二八紀念館觀看特展，了解二二八事件始末說明及特展傳達理念，並與2位受難者家屬曾英峰及廖繼斌見面。文化局表示，蔣萬安用心聆聽、坦然面對並記取歷史意義，也期望從理解開始，傾聽各族群的情感與過去，並盡力彌補傷痛，用更多的努力，讓更多人理解知悉這段歷史。

曾英峰的父親曾仲影，是著名作曲家、電影導演、電視導演及播音員。文化局表示，曾仲影曾前往台灣省行政長官公署，為行政長官陳儀錄製演說並擔任台語口譯，二二八事件後卻遭牢獄之災。他於2021年12月過世後，因其對於台灣音樂文化的貢獻，獲得政府頒贈褒揚令。

文化局表示，曾英峰當面與蔣萬安分享父親生平，除了細數曾仲影自廈門輾轉流離到台灣的過程，也提到父親在二二八事件後變得沉默寡言，也甚少提起事件經過及受害過程。即便事件過後開始正常創作演出，都須先至警局報備。

文化局指出，蔣萬安細心聆聽曾英峰生平，並不時追問細節，以了解在曾仲影身上因為時代洪流而發生的故事。

廖繼斌的祖父廖進平，曾在日本時代加入台灣文化協會、台灣民眾黨，與林獻堂、蔣渭水等人共同爭取台灣人的權益。文化局說明，二二八事件發生時，曾任台灣省政治建設協會幹部協助事件處理，卻遭軍警逮捕，至此下落不明。

廖繼斌則擔任過台北市二二八協會理事長、財團法人二二八事件紀念基金會執行長，2011年2月28日二二八國家紀念館正式開館時，兼任該館館長至2016年9月底卸任。

文化局表示，廖繼斌除了向蔣萬安分享廖進平的故事外，也提到與三叔廖德雄一同努力，為二二八受難者家屬進行平反的的經驗。廖繼斌同時以曾任二二八國家紀念館館長的經驗，期許台北二二八紀念館後續修復，並進行常設展內容調整時，應以更全面客觀的角度論述歷史事件。

台北市二二八受難家屬蔣萬安