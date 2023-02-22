台北市長蔣萬安上任近兩個月，懸缺的台北市衛生局長人選日前公布將由台大醫學院附設醫院教學部主治醫師陳彥元出任。不過北農、漁產、畜產、花卉等四大公司由於需要董事會表決，目前仍還維持前朝柯文哲任內人事，如今外傳漁產公司董事長率先換人，將由蔣萬安競選時期團隊發言人鄭世維將接任，北市產發局長陳俊安表示，相關人事案都在進行中。

先前即有傳出鄭世維將接任台北農產運銷公司總經理，當時他回應，謝謝媒體對他的關愛，他個人還沒有獲得徵詢。沒想到現又傳出他將接任漁產公司董事長。記者致電鄭世維，鄭僅表示，一切皆以市府公布為主。據了解漁產公司將於本周五上午10點進行董事會做最後表決。

而陳俊安則表示，相關人事案都在進行中，在服務市民、維持產銷以及連結產地的原則下，徵詢最適合人選，一起加入台北隊，替市民服務

知情人士透露，由於北農的部分人事權現在中央農委會，且任期到後要改選總經理，需要四方協議，也較難大展身手，而漁產公司台北市政府則有48％的持股，在人事安排以及作業上也較能施展長才，鄭世維過往的新北果菜運銷的背景，熟悉產銷流程，只是銷售的品項改變，但是工作流程幾乎相同。

另加上第一果菜及魚類批發市場改建案，整體改建案預計2029年4月完工，工程部分由副市長李四川主導，但與攤販、漁民協調部分，也相當吃重專業以及溝通眉角，因此鄭世維的過往經驗讓他受到蔣萬安重用。