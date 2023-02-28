台北市二二八76周年紀念會今日下午於二二八和平紀念公園登場。未料台北市長蔣萬安才剛發表致詞沒多久，便有一群人闖進致詞台後，大喊「殺人兇手，下跪道歉！」蔣萬安會後受訪表示，「台灣是一個民主多元的社會，每一種聲音我們都尊重」。

蔣萬安說，「台灣是一個民主多元的社會，每一種聲音我們都尊重」，今天是台北市政府舉辦二二八紀念活動，第一次以市長身份來參加，就是抱著一個非常誠懇、謙卑、肅穆的心情來參加。

至於抗議團體從背後突襲，維安是否有問題？警方都有做事前的規畫，這是紀念活動就是以家屬為主，以肅穆的心情來舉辦這次的紀念活動，任何聲音都予以尊重。

而事前有想到會有激烈的抗議嗎？蔣萬安說，台灣社會每一種聲音都有，對於歷史事件，也不應該停格在某一個階段，他的態度就是坦然面對、還原真相。

他強調，「身為台北市長，我也宣示未來會責成市府團隊，針對二二八事件相關的歷史資料、素材等等」，盡其所能的加以挖掘搜尋，對於二二八家屬現在所處的生活環境如果有需要，也會盡全力給予協助幫忙與照顧。