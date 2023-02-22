近來地震頻傳，防災設施備受重視。台北市議員鍾佩玲披露，台北市政府大樓1樓多處出入口封閉無法開啟，地下停車場的樓梯間遭堆置推車及纜線等各項雜物，宛如儲藏室，若發生危難需緊急疏散時，市府員工恐陷危險之中。北市府說，雜物已全部清除，未來將每周至少加強一次巡檢停車場。

北市府地下停車場到地面層樓梯堆滿雜物。（鍾佩玲提供／楊亞璇台北傳真）

鍾佩玲指出，北市府地下停車場通往地面層2處直達樓梯，卻遭堆置折疊鋁梯、推車及纜線等雜物，宛如儲藏室。地下停車場為市府員工防空避難場域，若真發生緊急危難需至停車場避難，停車場出入口恰巧損毀，恐嚴重影響員工避難後的疏散速度。

此外，鍾佩玲說，市府以安全為由，除東南西北4座大門外，其餘安全門皆全數關閉，員工逃生要捨距安全梯10公尺的安全門，前往距離近百公尺的4座大門，數千市府員工在4座大門集中疏散，致需花費更多時間才能逃至戶外，並不合理。

1樓出口通往大廳通道改為台北富邦營業處所，門上貼著一張「未開放通行」公告。（鍾佩玲提供／楊亞璇台北傳真）

她以市府西南區安全梯為例，1樓出口通往大廳通道改為台北富邦營業處所，門上貼著一張「未開放通行」公告，上面寫著要到大廳需先到B1改走其他樓梯，如此逃生規畫明顯有問題。

鍾佩玲表示，或許市長蔣萬安會說發生緊急危難時，中控室會自動開啟遭封閉之緊急出入口，但難道中控室不可能損毀嗎？中控室人員不會在逃生前忘記開啟嗎？

鍾佩玲說，上月蔣萬安親自率隊去錢櫃突襲檢查公安，但公安聯檢不應淪作秀工具，蔣萬安應親自了解市府防救災設施是否正常運作，確認市府大樓的安全梯及緊急安全門沒問題。她呼籲，蔣萬安應立即擬訂北市府各機關公共安全自我檢核標準作業程序，以維市府員工安全。

北市公共事務管理中心坦言，經查市政大樓地下停車場該區確有堆放雜物情形，瞭解後為機關整修施工於樓梯下方空間暫放物品，雖不影響一般通行與避難，但確有不妥，目前已全部清除，未來將每周至少加強一次巡檢停車場，違者通知機關立即清除。

公管中心也說，市政大樓1樓規畫避難疏散路線為東西南北四大門，其他側門關閉不影響逃生動線，而在考量大樓維安與市府同仁通行便利性下，正研議相關門禁管制方案。