上海市台辦副主任李驍東18日抵台開始一系列參訪燈會行程，陸委會15日曾表示行程安排細節由市府依「公開、透明」原則對外說明，不過參訪行程北市府至今未公布，根據先前北市議員何孟樺流出的參訪行程，今晚應先參加晚宴再賞燈，不過晚間卻臨時變卦，改成先賞燈後用餐，晚間6時許就已經看完燈會，市府與上海台辦皆行蹤成謎，跟媒體大玩躲貓貓。

陸委會15日發出的聲明表示，上海參訪團行程相關細節由市府依「公開、透明」原則對外說明；本會業提醒做好維安處理，及要求訪團尊重台灣社會民情及遵守來台規範。

不過時至今日，台北市政府依舊沒有公佈參訪行程，何孟樺在網上揭露她拿到的三日行程表，並表上海訪團都來了，市府卻仍稱「行程洽排中」，相關行程本來就都要先跟陸委會報准，但北市府至今仍未提供資料。

而根據外流的行程，上海台辦應於晚間6時先接受北市府晚宴，接著再去參觀上海花燈以及國父紀念館主燈區，但最後竟變成先賞燈，再前往信義區晚宴，行程始終撲朔迷離。而上海參訪團與北市府兩市交流花燈的相關影像，北市府也未表態是否願意提供。