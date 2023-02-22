大疫之後兩岸關係走向和緩，雙邊的交流終究緩步地展開，同時疫情期間影響的民生問題逐漸引起各界重視，歷經國民黨率團赴大陸訪問、上海市派員訪台參與台灣燈會後，恢復與重起疫前經貿交流規模的呼聲更是與日俱增，執政黨的兩岸政策也越來越備受國人反思與考驗。

兩岸交流的層面近來逐漸緩步前進，國民黨由副主席夏立言2月初率團赴陸展開「交流對話、關懷民生」行程，期間曾會面中共中央政治局常委王滬寧和國台辦主任宋濤，此舉可見中共官方的重視程度，尤其王滬寧將於兩會後接替汪洋任職全國政協主席，同時也是涉台問題最高決策機關「中共中央對台工作領導小組」副組長，北京方面透露出的政治訊號意味明顯，未來在全面開放的後疫情時代，將掌握更多的主動權來展開台灣各界的交流往來，同時對台工作將持續深化與細膩。

至於上海市台辦副主任李驍東等6人小組來台，參加台北燈會與參訪台北市市政建設，象徵的政治意義更是不言而喻，一舉成為疫情後首批來台交流的涉台單位。儘管陸委會事前以專安方式核准、北市府在其中保證「純粹市政交流」等種種框架下成行，然而此行無疑釋出了我方對於大陸釋出的善意，同時也反映著執政黨不想重蹈覆轍去年「抗中保台」路線引來的批判與大敗，面對未來即將成為2024總統大選重要戰場的兩岸議題，亟欲證明新任黨主席賴清德提出的「和平保台」新論述，既能展現維護台海和平的現狀，同時也能有效掌握疫情結束後兩岸恢復交流的契機。

誠然兩岸關係的走向與發展，向來擺脫不了美國角色的因素影響，導致執政黨在疫情後面對兩岸政策始終處於搖擺不定的姿態。從蔡英文總統元旦對外談話以來釋出對兩岸交流的正面態度，以及各部會喊話擴大兩岸經貿往來，再到間諜氣球事件後逐漸轉向保守的作法，顯示執政黨本意欲改善兩岸關係的現有僵局，然而面對中美地緣政治的硝煙對抗卻立場尷尬，動輒得咎的局面下也難以有效展現兩岸關係的治理能力。

與此同時的台灣社會，對於執政黨的兩岸政策也持續出現質疑聲浪，尤以近來「台海安全論壇」發布「台海安全民意調查」，顯示52.6%對於兩岸政策不滿意，同時高達82.0%認為大陸面對台灣「越來越不友善」，其他值得關注點更有民眾較為信任在野黨推動兩岸關係，種種跡象顯示關乎2024總統大選重中之重的關鍵議題「兩岸關係」，執政黨在無計可施和節節敗退的不利情勢之下，逐漸在各方角力的聯手下陷入邊緣與架空的危機。

大陸全面開放後，北京方面勢必會急起直追過去3年的涉台工作，除了擴大海峽兩岸的交流往來以外，促進雙邊經濟社會的融合也將成為未來的工作重點。與此同時據傳將接手執政黨總統大選操盤手的前屏東縣長潘孟安，亦對外表示「兩岸關係應該會趨緩」。雙方在各界紛紛指出「兩岸即將春暖花開」的關鍵時刻，未來下一步發展的主動權台灣是否能夠即時掌握，尤其是面對小三通、海陸直航、陸客來台等民生攸關的重點談判議題，已然取決於執政黨未來的態度。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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