知名設計師林國基出身雲林縣台西鄉，近年來經常回鄉與台西藝術協會舉辦藝文活動，得知雲林沿海弱勢長者因物價上漲生活更加艱困，8日與華山基金會合作，前往台西鄉探望老人家們並捐贈物資，林國基表示偏鄉有許多邊緣戶無法申請政府補助，更需要大家幫助，因此邀集藝人朋友們一起到雲林送愛。

知名設計師林國基（左二）關懷雲林故鄉弱勢長者，到台西鄉捐物資送愛。（華山基金會提供／張朝欣雲林傳真）

林國基8日與「艾迪昇傳播事業公司」謝麗金、NoName、余荃斌、劉丞、游書庭、林志遠、毛敬智等多名藝人回到台西故鄉，在台西藝術協會創會會長丁仁桐、華山基金會台西天使站站長丁淑惠等人陪同下，帶著白米、麵線、罐頭等生活物資送給獨居長者，長者們都很開心，直說這是今年最好的新春禮物。

74歲的丁阿公未婚獨居，1年多前因胃出血、膽結石緊急住院，出院後身體相當虛弱，華山基金會定期到宅關懷，提供輔助器具、營養物資、陪伴並留意其身體狀況，阿公說現在身體好多了，很感謝華山基金會的關懷，讓他在寒冬中感受到社會溫暖，比較不會那麼孤單寂寞了。

林國基表示，過年前華山基金會邀他與藝人朋友一起贈送愛心年菜，大家看到偏鄉資源薄弱與獨居弱勢長者困境，內心覺得很不捨，因此集結愛心捐贈生活物資給長輩們，日後還會持續邀集各界友人到雲林送愛，希望藉此引發更多共鳴，大家一起來關懷偏鄉弱勢長者。

雲林縣政府社會處處長林文志指出，華山基金會長期照顧在地弱勢長輩，國基老師一直很重視台西故鄉的發展，協助華山在地復站，邀請藝人們南下送愛，這些都非常令人感動，縣長也經常提到華山基金會有一群年輕人願意照顧縣內弱勢長輩，社福團體與縣府共同努力，讓3失長者有更好的生活品質。