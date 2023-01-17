踏尋山城創生新景點 發現六龜好去處

坐落於南六龜的「十八羅漢山隧道口休閒園區」在2019年國家發展委員會「行政院地方創生會報」中成功爭取經費並於2021年建設完成，為給前來六龜旅遊的觀光客創造一個嶄新景點。於此園區可以將六龜著名自然景觀「十八羅漢山」一覽無遺，讓遊客體驗一場結合自然景觀廣度與人文歷史深度的精緻旅遊。

公所創新觀光服務 荖濃溪畔享飄香山茶宴 歷史建築啖百年酒家宴

六龜觀光藝文季暨踏尋山城農遊趣活動開幕。(圖／林雅惠)

去年六龜區公所在荖濃溪畔旁的「十八羅漢山隧道口休閒園區」辦理地方創生開幕典禮、山城音樂會、農遊市集等盛大活動，更與在地製茶業者一同舉辦「茶席品茗」，讓人徜徉在茶香中之外，還能踩著單車享受荖濃溪畔微風輕撫，愜意欣賞河岸風光，令人身心舒暢。

位於六龜老街上的洪源商號為日治時期作為原住民與當地居民的日常生活用品交易與供應站，本次活動特地在洪源商號二樓舉辦獨有的酒家晚宴，讓民眾體驗在百年歷史建築內享用六龜獨特風味酒家菜，仿佛坐上時光機回到繁華光景，別具一番風味。

「十八羅漢山隧道口休閒園區」新景點去年盛大舉辦開幕典禮宣告六龜創生觀光新紀元，並於富有濃厚歷史文化的六龜老街上一同規劃老街市集及酒家饗宴，公所創新觀光服務讓前來六龜遊玩的旅客們體驗與以往不同的六龜。

領航員：陳昱如（高雄市六龜區區長）六龜區依山傍水，有著高雄後花園之美稱，「十八羅漢山隧道口休閒園區」是六龜新去處，配合六龜老街歷史文化，於百年歷史建築新創獨有酒家宴席，復刻當年酒家繁華容貌，並規劃多項具文化深度與觀光廣度之活動，結合在地社區、商家等攜手共同推廣六龜在地農特產品及文化，期盼更多人來認識六龜創生觀光新紀元。(圖／林雅惠)

（高雄市六龜區公所廣告及高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫補助「節約用水，請從身邊做起」。）