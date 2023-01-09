全聯旗下「全支付」攜手肯德基、必勝客，將推出新春點餐優惠。（全支付提供）

為積極強化年節期間防搶、防竊宣導教育觀念，全聯福利中心吉祥物福利熊，日前攜手刑事警察局吉祥物刑事Bear，搭配全聯親民形象喊出「請支援防詐！」，全聯並協助刑事局製作「防詐咖啡廳」系列影片，已在雙北、台中、台南、花蓮、澎湖共544家門市PX TV播出，讓民眾購物同時，也認識假交友、假投資、假求職、假公務機構等詐騙類別，提升民眾防詐免疫力。

另一方面，針對近期民法開放成年年齡，從20歲下修為18歲，各業者積極招攬18歲以上年輕族群，註冊成為電支會員，全聯旗下「全支付」也朝向年輕人喜歡的通路場域合作，與怡和餐飲旗下肯德基、必勝客攜手，1月31日前推出全支付新春專屬優惠，年節宅在家也能吃好喝好。

其中肯德基線上訂餐使用全支付，每周首筆不限金額享10%回饋、必勝客線上訂餐用全支付，每周首筆最高回饋全點80點，不限金額享6%回饋，活動後再加碼送貴賓券。