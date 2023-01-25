南投縣政府與日本插畫家卡娜赫拉合作，2023南投燈會推出底座2公尺、高7公尺的粉紅兔兔副燈，及卡娜赫拉的小動物主題燈區，吸引大批粉絲來朝聖，不僅無人機煙火秀受歡迎，數位集點15點才能兌換的限量「南投燈會與粉紅兔兔紀念幣」更是搶手，爆發排隊糾紛，縣府緊急調整兌換辦法。

「南投燈會與粉紅兔兔紀念幣」圖案有2款，每次只發一款，粉絲春節期間天天集點排隊領取。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

2023南投燈會與LINE公司合作推出智慧導覽與數位集章，即日起至2月5日燈會期間，遊客逛燈區集數位點數，8點可換1組卡娜赫拉紀念紅包，15點可兌換卡娜赫拉紀念幣、筆記本等，其中紀念幣是大年初一到初八的春節限定活動，每天約350組至400組供兌換，由於版權合約，無法再大量釋出，因為量少質精，有人兌換到紀念幣，立即上網販售，售價1000元至5000元不等。

底座2公尺、高7公尺的粉紅兔兔副燈，人氣比主燈還旺。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

遊客兌換限量「南投燈會與粉紅兔兔紀念幣」時爆發排隊糾紛，南投縣府觀光處緊急發布公告表示，24日至29日5天期間，下午3時50分開始清點排隊人數，並以「手章」作為紀念幣兌換依據，以「1人1支手機1個手章兌換1盒」的方式兌換，請勿代排或插隊，強調「紀念幣每天限量，若未能換得請見諒，還有其他紀念品」。

南投燈會推出罕見的3D矩陣煙火，28日晚間是最後一場。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投燈會除了「粉紅兔兔遊南投」的無人機秀，還演出國內極少見到的3D矩陣煙火。觀光處指出，一般煙火都是往上噴，不過3D矩陣煙火透過嶄新的電腦編程技術，突破以往的煙火施放角度限制，可以往左、往右、往下施放，絢麗煙火的視覺效果更豐富、更震撼，28日、周六晚間剩最後一場。