訂閱數達80萬的正妹Youtuber「一隻阿圓」頻道主題多元，旅遊、美食、美妝資訊等內容均有涉獵，又因為個性活潑、熱情，頗有觀眾緣，最近她在IG透露請醫師去除手臂上的刺青，坦言雖然網傳除比刺更疼痛，然而實際上除完5分鐘才有灼熱感，也曬出目前的傷口狀況，隨即引起外界關注。

「一隻阿圓」1日在IG一連PO出多則限時動態，表示除刺青的次數因人而異，端看刺青的顏色跟膚況，但基本上是4至8次，而且有無法完全除乾淨的可能，至於是否如同網路所說，去除刺青超級痛，她表示感覺像被橡皮筋彈手背，只不過術後5分鐘，傷口出現灼熱感，很像摔車後的痛感，之後得小心留意傷口狀況，除了傷口保持乾燥，如果長水泡或者結痂也不要去抓。

一隻阿圓表示刺完青的手臂有灼熱感。(圖/一隻阿圓 IG)

談及術後的手臂狀態，她表示上面的英文字母被震淡，感到十分滿意，盼望盡快完成療程，不過以1至2個月一次的療程來看，至少得花半年時間，另一方面，她表示許多人私訊說想除刺青，網路上的資料卻不多，對此，她承諾拍攝影片真實呈現全過程，然而除刺青的當下根本不敢看，因此不打算自己剪輯。

一隻阿圓術後第二天傷口。(圖/一隻阿圓 IG)

而術後第二天，「一隻阿圓」再度曬出手臂照，表示做的是皮秒雷射，很感激醫師溫度有控制好，沒長水泡或者流組織液，一切平安無事，並表示之後也會繼續跟大家分享傷口狀況。