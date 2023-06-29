為宣導騎機車安全觀念，印度首都德里的警方最近在推特貼出男子載辣妹耍帥摔車的影片，成功在社群網站上搏得網友的目光。

德里警方28日下午貼出的這則影片，長約28秒，可以看到一名男子騎機車，載著一名穿著清涼的女子，不但蛇行還兩度翹孤輪，結果翹過頭失控，後座女子跌坐到地上，機車則在路上摩擦出火花。

警方玩起諧音梗，把流行歌曲「這是愛」（Yeh ishq hai）的歌名改寫成「這是危險」（Yeh risk haaye），影片最後則出現字幕「小心騎車」。

JAB WE MET with an accident due to reckless driving.#DriveSafe@dtptraffic pic.twitter.com/adfwIPtHlX — Delhi Police (@DelhiPolice) June 28, 2023

影片來源與事發地點不明，但截至今天下午，已吸引將次4萬人次瀏覽。

一名網友留言說，德里警方的推文傳遞了「隱約卻又強力」的訊息；另一名網友則說，這是最好的道路安全宣導方式。

印度約有2億1000萬部機車，一些地方屢傳年輕人半夜在街上耍特技而摔車或撞車的意外。

此外，機車也因違規、超速或隨意穿梭等原因，成為印度發生道路事故最多的車種。

根據印度道路運輸暨公路部（MRTH）最新資料，2021年全印度發生5萬2416起機車交通意外，佔道路意外事故總數的40.7%，導致2萬2786人死亡。