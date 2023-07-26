美女主播李昕芸平時常利用臉書跟粉絲互動分享對時事的看法，未料近日她竟突然消失在臉書50天，讓粉絲都很擔心她的近況，昨(25日)她終於發文，用了大哭符號表示自己是「千百個不願意」忽然「被消失」，原來是她臉書在六月時莫名其妙被官方關閉，她傻眼心想又沒放暴露照片，幸好50天後拿回臉書。

李昕芸稍早發文，跟粉絲報平安說自己並不是神隱50天，而是臉書專頁在六月時被官方關掉，她自認沒貼色情照片、也沒有仇恨言論，不明白主因，更傻眼的是她的官方帳號被關閉，用她照片的假帳號竟然還存在，怕有心人趁這個時候利用她照片詐騙，只好先去警局備案。

李昕芸發文。（圖／翻攝自主播李昕芸臉書）

李昕芸表示，辛苦奔波多時後，臉書終於肯放行還她粉專，只是不知道先前培養的觸及率還在不在，希望有看到的網友幫她按讚留言分享，見此，主播張齡予說：「竟然還可以救回來？！可以發一篇教學文一定熱轉發！我觸及率到現在回不來」，另一位主播廖婕妤說：「妳的苦我最懂！去報警還走錯警局，水逆到不行」。

先前星宇航空導致302位旅客在成田機場被迫過夜，李昕芸也分享多年前到日本賞櫻，因為風太大無法降落的衰事，飛機還數度垂直下降，機艙內孩子的哭聲、嘔吐聲不斷，還有嘔吐物的味道，像是上演災難電影，李昕芸的媽媽則是鎮定地握住她的手禱告，幸好最後保住一命，而這段驚魂記也讓她難以忘懷。