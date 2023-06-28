韓國政府解釋，由於今年5月27日是佛誕日，但適逢周六，故與聖誕節一樣可多補假一天。韓國民眾積極消費下，實體零售業者銷售額年增3.7%。其中，超市小幅成長1.7%。同時，便利商店卻大增9.2%，網路平台也大增7.9%。

不過，5月份韓國百貨公司的業績，卻比去年同期小減0.2%。在經濟成長腳步放慢之下，消費者在服裝以及運動用品上的支出減少，這兩個行業的銷售額，分別下降0.2%與4.9%。

另外，韓國政府也表示，下半年經濟政策將放在提升出口以及投資，同時還要進一步穩定物價。2023上半年，韓國通膨明顯趨緩，就業市場仍然很強勁，但單就經濟而言，受到外部環境持續惡化影響，出口也繼續下滑。

5月份，韓國整體出口已連8個月下降，且年減15.2%至522.4億美元。全球需求不佳之下，半導體出口也大減36.2%。不過，整體經濟環境有望將在下半年看到改善。