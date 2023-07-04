中日韓合作國際論壇3日在青島舉行。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅表示，中日韓都是亞裔，不管怎樣都變不成西方人，「中日韓要知道自己的根在什麼地方」。

據澎湃新聞、鳳凰網等媒體報導，王毅3日在青島會見出席2023年中日韓合作國際論壇的主要嘉賓。

王毅在會見時的談話暗批日韓的親美政策，並稱「我們到美國去，美國都認為這是亞裔，他們分不清中日韓，到歐洲去也是一樣。不管你把頭髮染得再黃、鼻子修得再尖，你也變不了歐美人，變不成西方人，要知道自己的根在什麼地方。」

王毅並談到，疫情期間，中日韓三國之間交流少了、隔閡多了，矛盾和問題此起彼伏，但是三國是近鄰，經濟高度互補，產業鏈、供應鏈深度融合，這些都沒有變。中日韓三國人民上千年的交往是隔不斷的聯繫。

綜合中國媒體報導，王毅在論壇上發表題為「把握正確方向，共同振興亞洲」演講。他說，中日韓三國是「搬不走的近鄰」，中國尊重日韓與各國發展關係，但不能用於遏制甚至圍堵身邊近鄰。