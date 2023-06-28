總統府發言人Kolas Yotaka驚爆去年花蓮縣長選舉期間，與貼身保護的李姓已婚隨扈陷入不倫戀，李妻以156頁LINE對話紀錄作為證據向法院提告求償百萬，Kolas稍早已經請辭獲准。對此，前立委蔡正元28日就表示，「今天Kolas當總統府發言人，人家想的是『登聖母峰是什麼意思？』如果當不分區立委會不會有類似的情形？選民的票都跑光了，婦女票都不見了」，引發討論。

蔡正元28日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「公領域跟私領域有人是主張切開，這個基本上我同意，但私領域有一部分會影響到公信力，一個在社會上公信力會被質疑的時候，就是『這事情怎麼處理這麼糟？』不會被大眾所信賴，那你在擔任公職就會有問題，政治上面有公、私領域交匯的地方，就是公信力」。

蔡正元更說，「個人一輩子的行為，到底符不符合公眾所信賴的標準，這個標準其實是很模糊的，大部分都是所謂社會大眾的期待，這時候就不能講公領域私領域是分開的，因為是大眾期待，人設的形象跟公眾期待有了落差，就會引起公眾的反彈，執行公務就不會有公信力」。

蔡正元提到，「今天Kolas當總統府發言人，然後總統府為了重大政策出來講話的時候，人家想的是『登聖母峰是什麼意思？』就會成為一個沒有辦法執行職務的行為，如果當不分區立委會不會有類似的情形？選民的票都跑光了，婦女票都不見了，搶人家老公這多嚴重，所以一個政治人物的公信力，不只是他的言論、他的行為，還有他的私人生活」。