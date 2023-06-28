總統府發言人Kolas Yotaka驚爆去年花蓮縣長選舉期間，與貼身保護的李姓已婚隨扈陷入不倫戀，李妻以156頁LINE對話紀錄作為證據向法院提告求償百萬，Kolas稍早已經請辭獲准，而李妻要求蔡英文、賴清德主持公道。同時李妻在這個月8日就曾在臉書貼出心碎圖，更留言「不被愛的那個人才是第三者」，似乎當時就知曉一切。

Kolas Yotoka今遭爆涉入不倫戀，Kolas對此表示，週刊接獲的爆料多處經過剪接、誇大，她並不知道對方婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密的行為。

然而，李男妻子下午於臉書po文直言，Kolas一開始就知道她老公是有婚姻的人，但仍不顧倫理道德，破壞其家庭，完全沒有愧疚感。且她老公原是陽光好男人，最後竟數度威脅她，還稱為了要保護kolas，他對外打死都不會承認。

李男妻子呼籲總統蔡英文和民進黨主席賴清德主持公道，並直指kolas到現在還在公開說謊，說她不知道李男的婚姻狀況，還說兩人沒有親密行為，「可以縱容她這樣混淆視聽嗎？」她稱kolas雖已辭總統府發言人一職，但她「還是民進黨員」，請民進黨「還我老公」！

李妻更在本月8日PO出一篇「相愛容易、相處難，沒有了愛，對方都只是多餘的」的文章，甚至直言，「不被愛的那個人才是第三者，好聚好散妳辦不到，未來...就交給上帝去掌管吧」，底下留言區也有許多友人非常關心。