以《鋼鐵人》系列電影中火辣秘書「小辣椒」一角而聞名的好萊塢女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow），近年她減少露面，將重心放在自創服飾品牌上。此外，平時喜愛透過社群和粉絲分享生活的她，日前透過社群和粉絲互動時，曬出女兒身穿自己21年前的禮服照，畫面曝光後讓粉絲看得嗨翻。

葛妮絲派特洛過往時常在社群上曬出美照與網友分享，也多次PO出與家人之間的甜蜜互動，吸引不少粉絲前來朝聖。近期，有網友在社群上詢問：「你的女兒是否穿過你的時尚禮服。」她也大方曬出女兒身穿一件黑色「薄紗」禮服的照片，而那件禮服，是葛妮絲在21年前，於紅毯上引發巨大爭議的的穿著。

而當葛妮絲與女兒身穿同件禮服的對比照在社群上流傳後，而其女兒更在鏡頭前擺出俏皮動作與表情，對比葛妮絲在紅毯上的的優雅姿態，兩人呈現出截然不同的美麗面貌，讓不少粉絲看了紛紛留言：「看起來更好了」、「我不認為這件衣服不好看，只是當時在葛妮絲身上的效果不太好」、「看到這麼漂亮的衣服被傳給下一代，真是令人快樂。」

Gwyneth Paltrow’s daughter Apple Martin playing dress up with her Alexander McQueen dress that she wore to the 2002 Oscars pic.twitter.com/8WcxJNkcY3 — Eboni🤍 (@VersaceVenus_) June 15, 2023

事實上，該件禮服是葛妮絲2002年前參加奧斯卡紅毯的穿著，當時引發不小的爭議，除了認為該件禮服看似「哥特(goth)」風格的設計有些怪異外，當時她相當前衛的以「0防護」無內裡的模式在紅毯上現身時，也被人抨擊其穿搭不得體，在社群上引發討論。對此，葛妮絲事後受訪時指出：「我感覺大家很挑剔，我認為這樣令人震驚沒錯，但我很喜歡它。」