瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)認為，歐元和其他貨幣兌美元可能走強，黃金也有機會受益於美元走軟。美聯儲可能在本周會議加息25個基點，並有可能標誌著本輪緊縮周期的結束。自去年3月以來，本輪周期的累計加息幅度已達500個基點。
與其他國家相比，美國股市和貨幣的估值都較高，考慮到未來美國收益率走低的前景，瑞銀財管CIO認為投資者應借此機會來管理美元風險，建議投資者為美元全面走軟布局。估計歐元兌美元購買力平價在1.27左右，當前現匯水準在1.11。
美聯儲很可能在本周再次加息，並有機會是本輪加息周期的最後一次，為美元走軟奠定基礎。美國通膨降溫應會為美聯儲結束加息提供更多空間。瑞銀財管CIO仍然看好歐元，預計到2024年6月，歐元兌美元將升至1.18。也繼續看好日元，長期而言日元很有可能跑贏美元，並維持對美元兌日元將在2024年6月跌至124的預測。
瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)認為，歐元和其他貨幣兌美元可能走強，黃金也有機會受益於美元走軟。美聯儲可能在本周會議加息25個基點，並有可能標誌著本輪緊縮周期的結束。自去年3月以來，本輪周期的累計加息幅度已達500個基點。
與其他國家相比，美國股市和貨幣的估值都較高，考慮到未來美國收益率走低的前景，瑞銀財管CIO認為投資者應借此機會來管理美元風險，建議投資者為美元全面走軟布局。估計歐元兌美元購買力平價在1.27左右，當前現匯水準在1.11。
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