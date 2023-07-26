瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)認為，歐元和其他貨幣兌美元可能走強，黃金也有機會受益於美元走軟。美聯儲可能在本周會議加息25個基點，並有可能標誌著本輪緊縮周期的結束。自去年3月以來，本輪周期的累計加息幅度已達500個基點。

與其他國家相比，美國股市和貨幣的估值都較高，考慮到未來美國收益率走低的前景，瑞銀財管CIO認為投資者應借此機會來管理美元風險，建議投資者為美元全面走軟布局。估計歐元兌美元購買力平價在1.27左右，當前現匯水準在1.11。